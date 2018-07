Le Louvre propose une visite calquée sur le clip de Beyoncé et Jay-Z

Le clip « Apeshit » de Beyonce et Jay-Z fait l’objet d’un parcours thématique au Louvre.

Les époux Carter ont choisi le musée du Louvre pour réaliser, dans le plus grand secret, le clip d’« Apeshit » dans lequel ils ont glissé des références à la culture noire et au féminisme. La vidéo, qui fait se côtoyer la magnificence des œuvres avec la beauté des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, a été vue plus de 55 millions de fois depuis sa mise en ligne mi-juin.

« En suivant ce parcours, retrouvez dans le musée les œuvres phares du clip « Apeshit » de Jay-Z et Beyoncé. »

Pour surfer sur ce succès, le Louvre a concocté un parcours calqué sur les déambulations des deux stars dans le clip. Une promenade qui passe par quelques-uns des départements les plus fameux du musée, comme la salle de la Joconde ou celle des antiquités égyptiennes. Parmi les pièces maîtresses à apparaître dans le clip figurent notamment la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo ou encore des peintures de David ou Géricault. Au total, 17 oeuvres d'art sont à découvrir en une heure et demi en suivant le programme détaillé sur le site du Louvre.