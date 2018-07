Mercato TV 2018 : Retrouvez les principaux transferts des animateurs

A la télévision, la grande valse des animateurs a déjà commencé. On vous dit tout sur les principaux transferts de ce mercato 2018.

Il y a ceux qui quittent leur chaîne, ceux qui restent mais qui changent de programmes, mais aussi les nouvelles têtes. Les mouvements sont nombreux sur le petit écran.

Alessandra Sublet

Nommé à la tête de la Matinale d’Europe 1, Nikos Aliagas laissera sa place à Alessandra Saublet à l’animation de « C’est Canteloup » à la rentrée prochaine. Une belle opportunité pour l’animatrice qui se faisait discrète sur les antennes de la première chaîne.

#Officiel #cestcanteloup @alsublet rejoint @CanteloupOff à la rentrée prochaine du lundi au vendredi à 20h45 @TF1 Et merci @nikosaliagas pour ces 7 années de complicité et de succès pic.twitter.com/Q3tIMrQ3Nj — TF1 Pro (@TF1Pro) 22 juin 2018

Charles Consigny

Remplaçant de Yann Moix dans l’émission On n’est pas couché, Charles Consigny, 28 ans, évoluera à côté de Christine Angot sur le plateau de Laurent Ruquier. Écrivain, et futur juriste, il s’est fait un nom sur les ondes de RMC où il participait à l’émission «Les Grandes Gueules». Son nouveau patron le décrit lui-même comme «le réac le plus sympa de Paris».

Avant son départ à "ONPC", Charles Consigny fait ses adieux aux "Grandes Gueules" https://t.co/ABl0MY1qrB pic.twitter.com/3nPjGxMLBh — puremedias.com (@puremedias) 29 juin 2018

Julien Courbet

Julien Courbet devient le premier animateur à incarner la fusion de la radio RTL avec la chaîne M6 voulu par le PDG du groupe M6, Nicolas de Tavernost. Il devrait y animer des émissions en prime time, ainsi que produire des documentaires pour les chaînes du groupe, notamment W9.

Je suis très heureux d’arriver sur @M6 ! #fayot



J’ai voté pour ma nouvelle famille aux TV Notes 2018 ! A vos votes . https://t.co/v4mWHXX9c7 — Julien Courbet (@courbet_julien) 15 juin 2018

Marianne James

Elle fait son grand retour sur M6. Marianne James sera jurée dans l’émission «La France a un incroyable talent» où elle prendra la place laissée vacante par Gilbert Rozon. Les fans de l’excellente émission «Prodiges» (France 2) sont inconsolables.

Marianne James revient sur M6 comme jury dans "La France a un incroyable talent" https://t.co/SF0A14LYv2 pic.twitter.com/Yj4d6Ek9bs — Ouest-France (@OuestFrance) 30 juin 2018

Camille Combal

Chroniqueur incontournable dans «Touche pas à mon Poste», Camille Combal rejoint le groupe TF1 où il devrait animer, dès la rentrée prochaine, le concours «Danse avec les stars». Il se verra également confier l’animation d’autres émissions, sur TF1 et les autres chaînes du groupe.

Très heureux de rejoindre mon nouveau club @TF1 pour grandir et vivre de nouvelles aventures.



Ma mère n’en revient pas...



Maintenant faut que je bosse j’ai de vraies lacunes en Rumba. — Camille Combal (@CamilleCombal) 20 juin 2018

Hugo Clément

Sans pour autant quitter le site Konbini, Hugo Clément pourrait se retrouver à animer un nouveau rendez-vous sur Canal+ à la rentrée prochaine après «L’Info du vrai» d’Yves Calvi. Il se retrouverait face à son ancien employeur, Yann Barthès et son émission «Quotidien». Aucune information officielle n’a été communiquée sur le sujet, pour le moment.

Hugo Clément en route vers Canal+ https://t.co/eBdU6QP5C4 — Le Parisien (@le_Parisien) 13 avril 2018

François Lenglet

Spécialiste de l’économie sur France 2, où il participait notamment à «L’Emission politique», François Lenglet rejoint les rangs de TF1 où il interviendra, à partir du 22 août prochain, dans les éditions du 13H et du 20H pour expliquer l’actualité économique.

François Lenglet quitte France 2 pour TF1 https://t.co/9wrVPfOrxW pic.twitter.com/d5rdUyp8WL — puremedias.com (@puremedias) 13 juin 2018

Michel Cymes

Le docteur le plus réputé du PAF quitte le «Magazine de la santé» sur France 5. Mais reste au sein du groupe France Télévisions où il devrait se voir confier l’animation d’un talk-show (sur la santé), des émissions en prime time, et sera également acteur dans diverses fictions.

Michel Cymes quitte le Magazine de la santé... en chansons https://t.co/GGys5GqLZT — Le Parisien (@le_Parisien) 30 juin 2018

Bruce Toussaint

Bruce Toussaint quitte «C dans l’air» où il sera remplacé par Axel de Tarlé. Il sera, dès le 27 août, à l’animation de «Grand Angle» du lundi au jeudi à 22h sur BFM TV.

Bruce Toussaint quitte France Info pour BFMTV https://t.co/HWFkK134Eb — Le Parisien (@le_Parisien) 14 mai 2018

Jean-Baptiste Boursier

Ancien animateur du «Grand Angle» sur BFM TV, Jean-Baptiste Boursier rejoint la chaîne Numéro 23 – qui sera rebaptisée RMC Story à la rentrée – pour y animer un talk-show hebdomadaire.

Patrick Sabatier

Patrick Sabatier sera à la tête de l’émission « On se retrouve chez Sabatier » à la rentrée sur C8, un programme inspiré d’Avis de recherche qu’il animait sur TF1 dans les années 1980. Le premier invité ne sera autre que Cyril Hanouna.

Patrick Sabatier annonce le retour de "Avis de recherche" en septembre sur C8 en prime avec Cyril Hanouna en invité - Regardez #avisderecherche https://t.co/GoDxAqIu8A — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) 20 mars 2018

Du renfort pour «TPMP» sur C8

Nabilla (qui a déjà fait son retour), Benoît Dubois ou encore l’ex-Miss France Delphine Wespiser devraient venir renforcer les rangs des chroniqueurs du talk-show de Cyril Hanouna. De quoi renouveler l’ambiance sur le plateau.