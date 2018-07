Ils provoquent une rencontre dans un avion et la racontent en direct sur Twitter

Le 3 juillet dernier, Rosey Blair et son compagnon ont embarqué pour un vol original. Au départ, l’actrice avait simplement demandé à une femme d’échanger sa place avec la sienne, pour être assise à côté de ce dernier. « Nous n'étions pas à côté dans l'avion [avec mon compagnon], et on a demandé à nos voisins de siège d'échanger, et maintenant ils flirtent ! Ils ressemblent tous les deux à des pros du fitness, ils n'arrêtent pas de papoter, de se sourire, et on est encore sur la piste de décollage ! j'espère qu'ils tomberont amoureux ! » a-t-elle écrit sur le ton de l’humour.

Rapidement, lorsque le voisin en question s'installe, c'est l'étincelle entre les deux inconnus. Rosey Blair a donc inconsciemment provoqué un rapprochement entre ces deux personnes. Pendant le vol, la silencieuse observatrice prenait des photos et des vidéos d'eux, en commentant les étapes de cette rencontre romanesque : « Scoop. Ils se sont levés pour aller aux toilettes en MEME TEMPS (…) Elle vient de poser sa tête sur son épaule pendant une seconde ! (…) Ils parlent de ce qu’ils désirent dans la vie. Mariage, enfants, etc… »

Last night on a flight home, my boyfriend and I asked a woman to switch seats with me so we could sit together. We made a joke that maybe her new seat partner would be the love of her life and well, now I present you with this thread.

— Rosey Blair (@roseybeeme) July 3, 2018