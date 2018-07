Les 5 choses à faire en attendant la saison 8 de Game of Thrones (SPOILERS)

La saison 8 de Game of Thrones ne sera visible qu’en 2019. Une éternité pour les fans qui vont devoir s’occuper en attendant patiemment la suite.

Au lieu de compter désespérément les jours et les semaines qui nous éloigne du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones - qui n'arrivera pas avant 2019 - il semble mieux avisé d’utiliser ce temps pour plonger encore plus profondément dans l’univers de George R.R. Martin.

Sans plus attendre, voici nos cinq conseils pour passer le temps de manière constructive tout en vivant pleinement sa passion dévorante pour GOT.

On se re-mate toutes les saisons depuis le début

Les heureux abonnés à OCS ont à leur disposition tous les épisodes des sept saisons de Game of Thrones sur la plateforme OCS Go. Les autres peuvent peuvent profiter des soldes pour s’offrir le coffret DVD à moindre coût. Se replonger dans la série, et redécouvrir le parcours (et/ou la mort) de chacun des personnages avec un œil neuf, est clairement un des meilleurs moyens de passer le temps. Et qui sait, peut-être allez vous découvrir de nouveaux indices permettant de comprendre ce qui va se passer entre le Roi de la Nuit et Jon Snow, aka Aegon Targaryen, ou la manière dont Cersei vivra ses derniers jours, ou si Bran Stark a été manipulé depuis le début par la Corneille aux Trois Yeux et les enfants de la forêt pour servir les intérêts d’une entité diabolique encore inconnue.

On se lance à l’assaut des livres

Plonger dans les écrits de George R.R. Martin est probablement la décision la plus exigente, mais aussi la plus pertinente. Oui, la narration de la série a dépassé celle des livres. Mais les romans contiennent une multitude d’informations capitales sur la grande histoire de Westeros, explorent les points de vue des divers personnages (ce qui permet de mieux saisir la personnalité de chacun d’entre eux), et recèlent de détails précieux n'ayant jamais été développés dans la série. Bonne lecture à tous !

On se repait des «fans-vidéos» sur Youtube

Nombreux sont les fans de Game of Thrones à partager leur passion sur Youtube. La plateforme vidéo de Google contient énormément de contenus sur le sujet, et il est libre à chacun de trouver la chaîne qui lui semble la plus pertinente. On peut toutefois en conseiller quelques-unes, comme celle d’Argorok.

Celle d’Iro Sef...

On encore Sowillo (qui aborde notamment l’histoire des familles, etc.)...

Et il y en a encore beaucoup à découvrir.

On voyage sur les terres de G.O.T

L’été, c’est les vacances. Pourquoi ne pas en profiter pour joindre l’agréable à l’agréable en partant en voyage là où les scènes de Game of Thrones sont tournées (plus d’infos sur ce lien). Un périple qui vous mènera de Belfast en Irlande à Dubrovnik en Croatie en passant par l’Espagne, l’Islande et le Maroc. De nombreuses agences proposent des excursions spécialement conçues sur le thème de la série. A vos valises !

La ville de Dubrovnik est connue sous le nom de Port-Réal dans la série. © D.R

On participe à des jeux de rôles grandeur nature

Une activité en plein air dédiée à l’univers de Game of Thrones ? Qui dit non ? Certaines associations organisent des jeux de rôles grandeur nature sur le thème de la série, comme le prouve cet article de Ouest France. Les fans se retrouvent plongés dans une ambiance médiévale avec des costumes et tout le tralala. Cela permet aussi de sortir et de faire des rencontres avec d’autres passionnés. Un bon bol d’air qui ne peut pas faire de mal.