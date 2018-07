Télé-réalité : Cristiano Ronaldo sur les traces des Kardashian ?

Selon le magazine américain Variety, Cristiano Ronaldo pourrait devenir la star d’une télé-réalité sur Facebook.

La star portugaise du Real Madrid, très probablement en partance pour la Juventus, se serait vu proposer un chèque de 8,6 millions d’euros pour un show type « L’incroyable famille Kardashian ».

Le réseau social et le quintuple Ballon d’Or seraient actuellement en négociations. La série serait composée de 13 épisodes et destinée à Watch, la plateforme de vidéos de Facebook créée en 2017.

Variety croit savoir que cette télé-réalité s’inscrirait dans la même veine que celle réalisée autour de Tom Brady, quaterback star des Patriots de New England, qui a accepté de partager son quotidien avec les internautes. Les épisodes de « Tom vs. Time » ont été vus plus de 52 millions de fois à ce jour.

Un succès garanti

Suivi par plus de 120 millions de followers sur sa page officielle, Cristiano Ronaldo est un des sportifs les plus populaires au monde. Et si ses exploits sur les terrains attirent tous les regards des amateurs de sport, comme sa belle gueule et ses muscles les amateurs et amatrices de belle plastique, sa vie personnelle a elle aussi de quoi aiguiser la curiosité.

Père de quatre enfants dont trois nés d’une mère porteuse, l’attaquant portugais mêle habilement les bonnes doses de mystères et de glamour pour faire le bonheur des rubriques people, d'autant qu'il pourrait bientôt épouser la mère de la petite dernière, la belle Georgina Rodriguez. Un événement que ne manquerait évidemment pas la maman du capitaine de la Seleçao, Dolores Aveiro. Pas vraiment avare en détails sur sa vie privée, en témoigne son autobiographie intitulée Mère courage sortie en mai, on imagine aisément la matriarche exercer son influence sur le clan Ronaldo telle une Kris Jenner sur la famille Kardashian, une recette qui a fait florès.

A noter que ce projet de télé-réalité ne serait pas la première collaboration du joueur de football avec Facebook, puisqu’il travaillerait déjà la production d’une série sur les aventures d’une équipe féminine de football de New York. « Même si la série se déroule dans le contexte du football, elle va bien au-delà du beau jeu. Il s’agit de valeurs, de défis, d’amitié, de moments difficiles, de travail acharné, de solidarité, de tensions et d’harmonie. En un mot, il s’agit de la vie », avait commenté Cristiano Ronaldo.