Vidéo : les mariés manquent de se faire écraser par une branche

En plein tournage de sa vidéo de mariage, un couple a manqué de se faire écraser par une branche d’arbre.

La vidéo a été tournée dans le Wisconsin, aux États-Unis, et a ensuite été publiée sur Instagram. Le réalisateur de cette vidéo a ironisé en disant que «c’était qu’une expérience proche de la mort».

En visionnant le début de la vidéo, on pourrait croire que tout se déroule normalement : des scènes de complicités, des convives dans un champ, une haie d’honneur, un lancer de bouquet. Mais, au moment où les deux mariés sont interrogés, assis sur un banc, face à une caméra, ils entendent un premier craquement, lèvent les yeux et ont à peine le temps de s’enfuir qu’une solide branche s’abat à l’endroit où ils se trouvaient quelques secondes plus tôt.

Sur Instagram, l’entreprise F&J Productions, qui s’est chargée de tourner cette vidéo souvenir, a préféré s'amuser de la situation en postant : «Leur amour sera toujours plus fort que cet arbre».