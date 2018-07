Pékin Express 2018 : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quatre ans après son arrêt, la course d’aventure Pékin Express sera de retour à l'antenne le jeudi 12 juillet à 21h sur M6.

Au programme «un parcours et des paysages extraordinaires, des moments de partage et de rencontres exceptionnels, et toujours de la compétition, des rires et parfois des larmes» annonce la chaîne. Les 8 binômes inscrits vont se lancer dans une «course infernale» de Bornéo à Tokyo. Le principe de base reste inchangé : 1 euro par jour, 10 000 km à parcourir et 100 000 euros à gagner. L’émission retrouve son animateur historique Stéphane Rotenberg.

Le parcours

«Nous démarrons à Bornéo. Une des îles les plus sauvage au monde. Les candidats vont immédiatement être dépaysés. La jungle, les orang-outans, une culture étonnante, et la découverte du couple le plus âgé au monde : 100 ans de mariage ! s'enthousiasme l'animateur. Puis il y aura les Philippines…ses plages de rêve, les rizières de Banaue, peut être les plus belles du monde, et l’incroyable découverte des montagnes du pays. Jamais visité par les touristes ni même par les philippins eux-mêmes. Et enfin le Japon. Une des cultures les plus raffinées au mode, des codes sociaux aux antipodes des nôtres et une finale à Tokyo. Ultra modernité, surpopulation, gigantisme combiné au calme légendaire des japonais cela donne un cocktail unique, surtout pour une finale de Pékin où les candidats ne veulent pas se perdre, et où chaque seconde compte !»

Les nouveautés

Les règles de base et les grands «classiques» bien connus des fans du concours de M6 (drapeaux noir et rouge, enveloppe noire, handicap ou encore balise infernale) sont toujours d'actualité. Néanmoins cette nouvelle édition accueille deux nouvelles règles «pour offrir plus de rythme et d’inattendu». Après un démarrage de course inédit, les candidats seront confrontés au panneau «voiture interdite» et au «duel final».

La voiture interdite : Quand les équipes tomberont sur le panneau «voiture interdite», elles devront immédiatement quitter leur moyen de transport (voiture, camion, bus…) pour utiliser celui que leur indiquera la production. Vélo, bateau, trolley, «tout est possible».

En ce qui concerne «le duel final»: la dernière équipe arrivée devra choisir parmi les autres équipes non-immunisées celle qu'elle souhaite affronter dans une course en auto-stop et un jeu. A l’issue de ce duel, le binôme dont le candidat arrivera dernier sera définitivement éliminé.

Les candidats

Pékin Express verra s'affronter Maxime et Alizée, jeune couple de Neuilly, à Estelle et Estelle, les copines belges, Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois, Martin et Laetitia, le couple complice, Vanessa et Audrey, les collègues toulousaines, Elodie et Gaëlle, les inconnues « que tout oppose », Christina et Didier, la patronne et son employé,enfin Medhi et Oussama, les amis d’enfance.

Une deuxième partie de soirée

A noter que M6 poursuivra ses soirées Pékin Express avec une émission de découverte présentée par Ludovic et Samuel, les deux frères belges vainqueurs de la saison 8. Sur un itinéraire parallèle à celui de la course, ils reviendront plus en détails sur l’histoire, les traditions et la culture des pays traversés en prenant le temps nécessaire pour de vraies rencontres avec les habitants. À la place de l’euro symbolique de Pékin Express, ils profiteront d’une carte de crédit plafonnée et d’un téléphone portable pour rester en connexion avec Stéphane Rotenberg.