Emmy Awards 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 17 septembre à Los Angeles. Présentée par deux acteurs du Saturday Night Live, Colin Jost et Michael Che, elle sera retransmise sur NBC aux Etats-Unis et en direct sur serieclub en France.

Décalage horaire oblige, les fans de séries français devront donc veiller dans la nuit du 17 au 18 septembre. Les festivités débuteront pour eux à 2h du matin. De quoi les laisser bien éveiller, cette 70è édition s’annonce riche en stars et en émotion.

Révélées le 12 juillet dernier, les nominations ont été cette année largement dominées par Game of Thrones. Déjà primé 38 fois, le blockbuster de HBO enregistre 22. Il est talonné au score par l’émission satirique Saturday Night Live et la série d’anticipation Westworld, qui ont chacune raflé 21 nominations.

Sur la troisième marche du podium des séries les plus nominées aux Emmy Awards 2018, la terrifiante, et ô combien excellente série dystopique, Handmaid’s Tale, a quant à elle empoché 20 nominations. Assez pour devancer The Assassination of Gianni Versace, nouveauté de ces derniers mois sur l’assassinat du grand couturier, et qui a décroché 18 nominations dont ceux de meilleurs acteurs et meilleures actrices dans une mini-série avec Darren Criss, Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Ricky Martin, tous nominés.

Côté diffuseurs, Netflix arrive en tête du classement des plus nominés avec un total de 112 nominations, détrônant au passage HBO (108) qui reste cependant loin devant NBC, troisième avec 78 nominations.

Suivez en direct à 17:20 les nominations de la 70ème cérémonie des #Emmys du la page Facebook de @serieclub > https://t.co/SojUlbmF1b pic.twitter.com/dgWBVjO8Ma — serieclub (@serieclub) 12 juillet 2018

Liste des principales nominations de la 70è cérémonie des Emmy Awards :

Meilleure série dramatique

Game of Thrones



The Handmaid's Tale : La servante écarlate



Stranger Things



The Americans



This Is Us



Westworld

Meilleure comédie

Atlanta



Barry



Black-ish



Curb Your Enthusiasm



GLOW



The Marvelous Mrs. Maisel



Silicon Valley



Unbreakable Kimmy Schmidt

Meilleure mini-série

The Alienist



The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Genius: Picasso



Godless



Patrick Melrose

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark



Sterling K. Brown, This is Us



Ed Harris, Westworld



Matthew Rhys, The Americans



Milo Ventimiglia, This is Us



Jeffrey Wright, Westworld

Meilleure actrice dans une série dramatique

Claire Foy, The Crown



Tatiana Maslany, Orphan Black



Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale



Sandra Oh, Killing Eve



Keri Russell, The Americans



Evan Rachel Wood, Westworld

Meilleur acteur dans une série, comédie

Anthony Anderson, Black-ish



Ted Danson, The Good Place



Larry David, Curb Your Enthusiasm



Donald Glover, Atlanta



Bill Hader, Barry



William H. Macy, Shameless

Meilleure actrice dans une série, comédie

Pamela Adlon, Better Things



Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel



Allison Janney, Mom



Issa Rae, Insecure



Tracee Ellis Ross, Black-ish



Lily Tomlin, Grace and Frankie