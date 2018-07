«Danse comme Mbappé», la chanson hommage à Kylian Mbappé

Le rappeur JXSE a dédié une chanson à l'attaquant vedette des Bleus, Kylian Mbappé. Intitulé simplement «Mbappé», le titre, terriblement efficace, a tout pour faire un carton cet été.

Et la raison principale tient tout bonnement à son refrain : «Mbappé danse comme Mbappé, fais le Mbappé !», qui, de style Afro Trap, donne immédiatement envie de danser.

Né et élevé à Londres, JXSE, d'origine ivoirienne, est d'ailleurs connu pour avoir importé ce genre musical, calibré pour les clubs et mêlant chant rap et sonorités africaines, outre-Manche.

Passionné par le ballon rond, il s'était également déjà fait remarquer pour avoir dédié une précédente chanson, en 2017, à un autre footballeur, le joueur brésilien Ronaldinho.

Mais, aujourd'hui, c'est bien avec Mbappé que JXSE a toutes les chances de toucher le grand public et donc de faire sa place dans les charts.

Outre la qualité de la chanson, il bénéficie en effet de la meilleure promotion possible avec la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde de football.

Le clip de «Mbappé» avait en effet été mis en ligne le 4 juillet dernier, soit avant que les Bleus ne décrochent leur deuxième étoile.