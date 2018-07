Dwayne Johnson est devenu l'acteur le mieux payé de tous les temps

La star aurait encaissé 124 millions de dollars entre juin 2017 et juin 2018. Un joli pactole qui, cumulé aux précédents, lui permet de détrôner Robert Downey Jr au titre de l’acteur le mieux payé de tous les temps. Forbes note que The Rock a cette année gagné le double de ce qu’avait gagné Mark Wahlberg, premier de la liste des acteurs les mieux payés l’an passé, notamment grâce à ses rôles dans Baywatch : Alerte à Malibu, Jumanji : Bienvenue dans la jungle ou encore Skyscraper.

Dwayne Johnson a réagi à cette publication sur Instagram : «Je travaille extrêmement dur mais je n’ai jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que je deviendrai l’acteur le mieux payé dans l’histoire de Forbes.» Ancien catcheur, il a débuté sa carrière « avec seulement sept dollars en poche», rappelle-t-il. «Je n'ai qu'un patron: mon public. Mon job, c'est de vous renvoyer heureux à la maison.»

Les revenus de Dwayne Johnson de ces derniers mois apparaissent cependant bien «maigres» à côté de ceux de George Clooney. Ce dernier a, sur la même période, engrangé la somme rondelette de 239 millions de dollars. De quoi largement faire de lui l’acteur le mieux payé de l’année, juste devant Dwayne Johnson.

Forbes précise cependant que la fortune amassée par l’ancienne star d’Urgences ne provient pas seulement de ses cachets d'artiste, mais pour une grande partie de l’entreprise de téquila Casamigos dans laquelle il avait investi et qu'il a revendue près d'un milliard de dollars. Un business qui lui permet atteindre la deuxième place des célébrités les plus riches de l’année (tous jobs confondus), juste derrière le boxeur Floyd Mayweather (550 millions de dollars). A noter que Robert Downey Jr se hisse à la troisième place des acteurs les mieux payés de 2017/2018, avec 81 million de dollars (69 millions d'euros) de gains.

