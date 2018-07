Stéphane Bern à la tête du nouveau Grand Échiquier

Stéphane Bern devrait animer la nouvelle version de l’émission culte Le Grand Échiquier à la rentrée prochaine rapporte pure médias. La production devrait être assurée par Troisième Œil (C à vous) détenteur des droits du concept.

Rendez-vous mensuel incontournable diffusé de 1972 à 1974 sur la deuxième chaîne de l’ORTF, puis de 1972 à 1989 sur Antenne 2, Le Grand Échiquier, émission créée et animée par Jacques Chancel, rassemblait en direct durant trois heures tous les artistes sur un même plateau, des plus populaires aux plus «pointus».

En janvier 2015, un mois après le décès de Jacques Chancel, un numéro spécial du Grand Échiquier avait été programmé en deuxième partie de soirée sur France 2. À l'époque c'est l’animateur en partance pour la chaîne RT à la rentrée prochaine, Frédéric Taddéï, qui avait pris les commandes de cette émission hommage.

Un siège d’animateur apparemment très convoité

A noter que lefigaro.fr, dans un article mis en ligne, comme celui de pure médias, ce vendredi 20 juillet, évoque des « convoitises » autour de ce revival d’émission et que, si Stéphane Bern avait été le premier à faire acte de candidature, la chaîne, dans le cadre de sa féminisation de l’antenne, aurait aussi bien vu Anne-Sophie Lapix prendre sa tête... Le Figaro ajoute que la bataille se jouerait aussi (ou se serait aussi jouée) avec Laurent Delahousse.

Quoiqu’il en soit, Stéphane Bern devrait être très occupé la saison prochaine. Car s’il ne présentera plus Code Promo faute de bonnes audiences, il devrait, en plus de son magazine Secrets d’Histoire, prendre les rênes d’un magazine de deuxième partie de soirée sur l’Europe, « à l’image d’Union Libre » présentée par Christine Bravo dans les années 2000 » croit savoir Télé-Loisirs. Celui que le président Macron a chargé d’une mission pour le patrimoine préparerait en outre de nouveaux numéros à « La folle histoire de… » et « Laissez-vous guider ».