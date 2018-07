La première démo de David Bowie découverte dans une corbeille à pain

Le tout premier enregistrement connu de David Bowie a été retrouvé, trois décennies après avoir été refusé par une maison de disque, dans une vieille corbeille à pain.

David Hadfield, batteur et manager de «The Konrads», le premier groupe de David Bowie, a retrouvé la bande dans les années 1990 alors qu'il déménageait, rapporte The Independant. Parmi des factures, des lettres et autres photographies de l'époque, il tombe sur la fameuse bande, longtemps cachée dans une vieille corbeille à pain appartenant à son grand-père.

En effet, bien avant la superstar Bowie, il y avait David Jones, un jeune saxophoniste prometteur. Adolescent au début des années 1960s, il jouait aux côtés de sept autres musiciens, cinq garçons et deux filles, qui rêvaient, comme lui, d'une carrière dans la musique, sous le nom «The Konrads».

«David n'avait pas envie de devenir un chanteur à ce stade, son cœur et son esprit étaient concentrés sur le fait de devenir un joueur de saxophone de classe mondiale», se souvient David Hadfield.

Un morceau tombé dans l'oubli

Avec deux autres membres du groupe, ils écrivent et composent un premier morceau, intitulé «I Never Dreamed». La chanson est enregistrée dans un petit studio du sud de Londres pour être envoyé au label Decca Records. Et c'est finalement Bowie qui est choisi pour l'interpréter.

«J'avais choisi "I Never Dreamed" car c'était la chanson la plus forte, les deux autres étant un peu faibles, a ajouté l'ancien partenaire de Ziggy Stardust. J'ai aussi décidé que David était la meilleure personne pour la chanter et donne l'interprétation la plus juste. C'est donc le tout premier enregistrement de David Jones, chanté il a 55 ans.»

Or, le potentiel de l'une des voix les plus célèbres du XXe siècle passa sous le nez du label et la maquette tomba dans l'oubli. David Jones quittera d'ailleurs le groupe mois plus tard pour devenir David Bowie - il change de nom pour éviter la confusion avec son idole Davy Jones, le leader du groupe «The Monkees». Six ans plus tard, sa carrière décolla avec la sortie du morceau désormais culte «Space Oddity».

mise à prix : 10 000 livres

Aujourd'hui, la bande est mise aux enchères parmi d'autres souvenirs de David Hadfield lors d'une vente organisée par la maison Omega Auction dans la région de Liverpool en septembre prochain. La maquette pourrait atteindre les 10 000 livres sterling (soit 11 200 euros).

En 2016, année de son décès, la vente aux enchères d'une partie de la collection de la star avait levé la somme de 33 millions de livres (soit 37 millions d'euros) chez Sotheby's, plus du double de l'estimation.