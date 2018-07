Supergirl accueille la toute première super-héroïne transgenre de l’histoire de la télé

L’actrice transgenre Nicole Maines va incarner la première super-héroïne trans du petit écran.

La chaîne américaine CW a annoncé la nouvelle ce 21 juillet lors du Comic Con de San Diego. Le nouveau personnage sera introduit au cours de la quatrième saison de la série Supergirl qui reprend le 14 octobre outre-Atlantique.

C'est Nicole Maines qui jouera Nia Nal, alias Dreamer, une jeune journaliste recrutée par CatCo Magazine. «C'est la super-héroïne dont on a besoin en ce moment. J'aurais aimé qu'il y ait une super-héroïne transgenre quand j'étais enfant», a-t-elle confié lors du Comic Con (Vanity Fair).

Cette annonce intervient après plusieurs polémiques mettant en cause le manque de représentation de la communauté trans à la télévision et au cinéma, et qui ont notamment conduit Scarlett Johansson à renoncer à incarner un transgenre dans le biopic sur Dante « Tex » Gill.

Actrice de 21 ans, Nicole Maines a déclaré au micro de ABC se sentir fille depuis l'âge de trois ans et avoir entamé sa transition en 2015. Elle est connue pour son engagement pour les droits des personnes LGBT+. Elle a notamment participé au documentaire The Trans List, aux côtés de Laverne Cox et Caitlin Jenner.

A noter que la chaîne américaine CW poursuit son élan progressiste avec son nouveau projet de série. Intitulée Batwoman, elle sera centrée sur une super-héroïne lesbienne.