Francky Vincent nu au côté d’Eve Angeli sur la pochette de leur futur album

Joyeux de Cocotier, chanteur guadeloupéen, pose également dans le plus simple appareil, tandis qu'Eve Angeli trône entre les deux hommes.

Toujours aussi décomplexé, Francky Vincent, fidèle à lui-même, ne manque jamais une occasion de faire parler de lui, tout comme Eve Angeli, qui a l'art et la manière de faire réagir le public. Cette fois, c'est ensemble qu'ils offrent un album inédit à leurs fans.

Composé de 17 titres, cet album atypique de «zouk’n’roll» sortira selon le «binôme du siècle» – comme ils se surnomment eux-mêmes – en octobre prochain. Le premier titre «T'es chiant(e)» annonce déjà la couleur.

L’annonce de cet album inattendu, et surtout le visuel de sa pochette surprenante ont fait réagir de nombreux internautes hilares sur Twitter. Florilège.

Ca doit être dur de devenir has been Quand t'as été dans le show biz. Francky Vincent et Ève Angeli ils me font de la peine grave

— yotzim (@lecheur2fouf) 8 août 2018