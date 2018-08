M6 lance une nouvelle version de «Denver, le dernier dinosaure»

M6 s’apprête à lancer une nouvelle version du dessin animé «Denver, le dernier dinosaure». Une annonce qui divise les fans.

Le célèbre dessin animé des années 1990, qui ne brillait déjà pas par ses qualités scénaristiques (qui peut croire qu’un simple chapeau et une paire de lunettes suffisent à faire passer un reptile préhistorique de deux mètres d’envergure pour un enfant comme les autres ?) et graphiques, fera son retour sur M6 le 27 août prochain, à 8h15 tapantes. Et voici son générique.

Cette nouvelle version, acidulée et moderne (avec de la 3D évidemment), est agrémentée d’un nouveau scénario. Contrairement à sa version diffusée sur France 3 (enfin, FR3 si on veut être précis), Denver n’est pas découvert à l’état d’œuf par une bande de jeunes gens ayant décidé de venir faire des back-flip avec leur vélo-cross dans un terrain vague accidenté. Non. Cette fois, c’est un père de famille, probablement paléontologue, qui a découvert un œuf de dinosaure lors d’une expédition et décide de le ramener chez lui (et comment a-t-il fait pour passer la douane ?). Le jeune reptile a ensuite été élevé dans la demeure familiale comme s’il était le frère de l’enfant né peu de temps après cette découverte majeure dans l’histoire de l’humanité.

Pour les nostalgiques, petite piqûre de rappel de la version originale.

Des fans peu emballés

Les fans du Denver de la première heure, probablement portés par la nostalgie d’une enfance révolue, se sont montrés particulièrement critiques à l’égard de ce reboot.

Denver le bébé dinosaure, il est moche et bien plus encore ! — Benjamin (@M_Poil) August 8, 2018

J’ai le cœur qui brisé, on est passé de Denver le dernier dinosaure à Denver le dernier lézard édenté. @M6pro @M6 pic.twitter.com/JpLSuDeoDt — Cradlienne (@Cradlienne) August 8, 2018

C'est plus Denver qu'il faut l'appeler mais Kevin, CE2 B de l'ecole Jacques Prévert à Lille...



M6 a tué le dernier dinosaure... pic.twitter.com/ZQAosEV6Uc — Fred De La Zouille (@Torped00) August 8, 2018

Il faudra désormais attendre pour voir ce que les enfants de moins de 10 ans pensent de ce dinosaure qui semble toutefois bien sympathique et pourrait bien ravir leur imagination. N’en déplaise aux nostalgiques !