Oscars : une nouvelle récompense pour les «films populaires» déjà décriée

Les gouverneurs de l'Académie des Oscars ont annoncé mardi plusieurs bouleversements majeurs dans le format de l'emblématique cérémonie de remise de prix du cinéma, prévus pour 2020. Parmi ces nouveautés, la création d'un trophée récompensant les films «populaires» fait déjà beaucoup parler d'elle.

Dans le communiqué officiel de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, destiné à ses 5 000 membres et relayé par The Hollywood Reporter, la nouvelle ne fait que quelques lignes. «Nous allons créer une nouvelle catégorie consacrée à une réussite phénoménale du film populaire ("Outstanding Achievement in Popular Film" dans le texe), annonce John Bailey et Dawn Hudson, respectivement président et directrice de l'Académie.

Pas plus de détails donc. Selon son intitulé, la catégorie doit manifestement récompenser les longs-métrages ayant fait le plus d'entrées, à l'instar du récent «César du public» instauré l'an passé dans la remise des prix française.

La part belle aux blockbusters signés Disney ?

Mais comme le notent de nombreuses critiques, à regarder dans le rétroviseur, la plupart des champions du box-office de ces dernières années - Toy Story, Avengers, Stars Wars, Rogue One ou Black Panther cette année - sont tous liés au même mastodonte de l'industrie cinématographique américaine : la firme Disney.

Une décision à contre-courant de la tendance actuelle. Les Oscars ont misé ces dernières années sur des films d'auteur aux budgets raisonnables, comme «La Forme de l'eau» de Guillermo Del Toro, lauréat du meilleur film en 2018 (16,9 millions d'euros de budget et 54 millions d'euros de recettes aux Etats-Unis) ou Moonlight, long-métrage multi-récompensé (1,3 millions d'euros de budget pour 23 millions d'euros de recettes).

Une manière pour les Oscars de rééquilibrer l'écart entre bonnes critiques et succès populaire ? Renouer avec le plus large public possible ? Donner plus de visibilité encore aux blockbusters ? Le président de l'Académie l'a promis : «Les détails concernant la sélection des films en question seront dévoilés plus tard».

attirer les cinephiles sur le petit écran

Pour répondre aux critiques visant la longueur de l'émission (d'une durée d'environ 4h30 ces dernières années), l'Académie a également décidé de ne plus diffuser en direct l'intégralité des remises de prix et limiter la durée du show à trois heures. Pour sa 90 ème édition, en mars dernier, la retransmission à la télévision de la cérémonie avait enregistré l'un des pires audiences de son histoire : 26 millions de téléspectateurs.

Certaines catégories, notamment les récompenses plus «techniques», ne seront donc plus diffusées en direct. Les nominés devraient être annoncés lors des coupures pubs et le moment montrant les gagnants plus tard, au cours de la cérémonie.

L'Académie a également annoncé la date de l'édition 2020, avancée de trois semaines environ, au 9 février. En attendant, la messe du cinéma «ancienne formule» se tiendra le 24 février 2019.