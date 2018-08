Le tirage de l'Euro Millions du mardi 14 août

Les numéros gagnants du tirage de l'Euro millions du mardi 14 août sont tombés. Découvrez ici les numéros qu'il fallait cocher.

Pour espérer décrocher le jackpot, il fallait jouer les numéros 1, 15, 18, 25, 31 et les étoiles 9 et 11. Le prochain tirage aura lieu vendredi 17 août, et près de 99 millions d'euros seront en jeu.

Les résultats sont communiqués à titre indicatif sur Cnews.fr. Les résultats officiels sont disponibles sur le site de la Française des Jeux et sont également publiés au Journal Officiel.

Le tirage de l'Euro Millions est un moment très attendu par les 3,5 millions de Français qui jouent régulièrement à ce jeu. Le record de gain est à mettre au crédit d'un joueur portugais qui a empoché 190 millions d'euros le 24 octobre 2014.