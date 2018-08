Un biopic sur Aretha Franklin avec Jennifer Hudson en préparation

Décédée ce jeudi, Aretha Franklin fera l'objet d'un biopic. La Metro-Golwyn-Mayer (MGM) avait annoncé en début d'année que le film est en préparation.

C'est Jennifer Hudson, Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour «Dreamgirls», qui prêtera ses traits à la Queen of soul, et c'est Aretha Franklin elle-même qui aurait choisi cette comédienne pour l’incarner sur grand écran.

La nouvelle de ce film avait été annoncée lors d'une fête avant les Grammy Awards 2018, par le producteur Clive Davis. Jennifer Hudson avait ainsi chanté, durant la soirée, les classiques d’Aretha Franklin, «Think» et «Respect» pour célébrer cette bonne nouvelle.

Jennifer Hudson flattée

Sur Instagram, la comédienne n'avait pas caché sa joie. «Je ne sais même pas quoi dire... Demandez à Dieu !», avait-elle écrit, remerciant au passage humblement Aretha Franklin de l'adouber.

Ce biopic aura pour défi de retranscrire au mieux la cinquantaine d'années de carrière de la reine de la soul, marquée par 18 Grammy Awards et près de 7 millions d’albums vendus.

Un biopic fidèle

À l'époque, Aretha Franklin estimait que le biopic raconterait «assez fidèlement» sa vie, avec «une description chronologique de mon arrivée de Détroit à New York en tant que jeune chanteuse débutante». Elle assurait également que si les fans «connaissaient déjà» certains détails de son parcours, on verrait d'«autres choses qui ne sont pas connues».

Un premier projet, dans lequel Halle Berry devait jouer son rôle, avait été annulé au début des années 2010.

Le projet n'a pas encore de titre ni de réalisateur, mais deux producteurs sont déjà rattachés au projet : Scott Bernstein («Straight Outta Compton») et Harvey Mason (producteur des BO de «Tous en scène» et «Pitch Perfect 2»).