Chine : quand les pigeons voyageurs se déplacent en train

Deux Chinois se sont fait condamner à trois ans de prison avec sursis pour avoir triché lors d’une course de pigeons voyageurs.

Les deux compères, appâtés par la récompense de 125 000 euros, avaient décidé de leur soulager les ailes en leur faisant prendre le TGV local pour parcourir les 750 kilomètres du parcours.

Habitués un an à l'avance à picorer près d'une petite gare non loin du départ, les champions à plume y ont rejoint leurs propriétaires dès le début de la course. Ne restait plus qu’à les faire monter dans le train, profiter du wagon-bar, puis les relâcher tout près de la ligne d’arrivée.

Placés aux quatre première places mais avec des chronos qui ont attiré la suspicion des arbitres, les oiseaux et leurs propriétaires ont finalement été rattrapés par la patrouille.