Eminem sort un nouvel album surprise, «Kamikaze»

«J'ai essayé de ne pas trop réfléchir sur celui-là... En espérant qu'il vous plaise», a indiqué Eminem sur les réseaux sociaux, en dévoilant le visuel de «Kamikaze», qui fait clairement référence à la pochette de «Licensed to Ill» des Beastie Boys, sorti en 1986.

Dans ce dixième opus, produit avec Dr Dre, le rappeur de Détroit, qui a retrouvé la verve de ses premiers albums, règle ses comptes avec tous ses détracteurs, notamment les journalistes.

Tried not 2 overthink this 1... enjoy. #KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy

— Marshall Mathers (@Eminem) 31 août 2018