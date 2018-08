«Vous aussi vous étiez moches dans les années 90» : Skoda joue la carte de l'humour pour sa nouvelle campagne

Skoda rajeunit son image. Le constructeur automobile a décidé de le faire savoir en lançant un spot publicitaire dans lequel il se moque de tout, mais surtout de lui-même.

Coupes mulet, cravates tricolores et dégaine de skateurs : qui n'a jamais arboré un look plus que douteux, persuadé être à la pointe de la mode dans les années 90? La marque Skoda a parié gros en lançant une publicité décalée, dans laquelle elle affirme : «Vous aussi vous étiez moches dans les années 90». Une campagne signée Rosapark et destinée à «casser les codes de l'univers publicitaire automobile français».

Cinquante-neuf secondes pendant lesquelles toutes les fautes de goût de ces années glorieuses sont recensées. En effet, le constructeur se veut aujourd'hui moderne et sophistiqué, aux antipodes de l'image renvoyée il y a quelques années.

En attendant de découvrir les nouveaux modèles de la marque tchèque, Skoda a également lancé le hasthag #MocheDansLes90s qui permet d'envoyer au community manager les photos les plus ridicules de ses amis afin de créer son propre spot publicitaire. Tout un programme.