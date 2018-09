L'acteur américain Al Pacino sera sur les planches à Paris en octobre

Avis aux cinéphiles. L'acteur américain Al Pacino s'apprête à monter sur les planches parisiennes, les 22 et 23 octobre prochains, au Théâtre de la Ville.

L'acteur américain livrera, en solo, au public parisien ses «confidences» sur son parcours au cinéma et sur les planches dans une pièce qui s'appelle «An Evening with Pacino».

Dans un entretien au Figaro, Al Pacino est revenu sur son invitation dans la capitale. «Richard Caillat (producteur et co-directeur du Théâtre de Paris) et Laurent Morlet (collaborateur de Jean Reno aux États-Unis) ont assisté à une pièce à New York. Ils m'ont salué en coulisses et m'ont proposé de venir à Paris. J'ai répondu : bien sûr ! Je voulais y jouer depuis des années et j'étais franchement heureux de voir que cela s'avérait possible», a-t-il expliqué.

Pour le directeur du théâtre, l'acteur «va jouer la carte de l'improvisation comme il l'a déjà fait à Londres et à Sydney avec des textes classiques, mais aussi des monologues dans ses films». Les deux spectacles risquent donc d'être différents.

Attention, son spectacle sera intégralement en anglais sans possibilité de surtitrage en français.

Les places seront mises en vente le 11 septembre, dès 17 heures, et exclusivement sur le site vente-privée. La place la moins chère coûtera 90 euros.