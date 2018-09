Ces 5 couples d'acteurs français qui vont faire la rentrée

Alors que les Américains sont actuellement mis à l'honneur au festival de Deauville, des «Frenchy» s'apprêtent à faire parler d'eux. Rapide présentation de ces duos attendus en salle.

Chantal Lauby et Jean-Pierre Bacri

Dans la chronique «Photo de famille» qui sortira le 5 septembre, l’ex-membre des Nuls et l’ancien conjoint d’Agnès Jaoui partagent l’affiche avec Vanessa Paradis, Camille Cottin et Pierre Deladonchamps.

Ils incarnent un couple de parents divorcés qui, malgré les années de séparation, peinent à trouver un équilibre, surtout quand il est question de s’occuper de la grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Cécile de France et Edouard Baer

L’inoubliable Isabelle de «L’auberge espagnole» et le plus dandy des acteurs se glissent respectivement dans la peau de Madame de La Pommeraye et du marquis des Arcis, héros de «Mademoiselle de Joncquières», le nouvel film d'Emmanuel Mouret adapté d’un passage de «Jacques le fataliste et son maître» de Diderot. Une plongée en costumes au siècle des Lumières pour les deux acteurs, à découvrir le 12 septembre.

Yolande Moreau et Jean Dujardin

Alors qu’il a annoncé un troisième volet de «OSS 117», l’acteur oscarisé a relevé un autre défi cinématographique, en jouant dans le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, «I feel good», annoncé dans les salles le 26 septembre. Lui et Yolande Moreau interprètent un frère et une sœur que tout oppose. Une comédie déjantée présentée en avant-première au Festival du Film Francophone d'Angoulême en août dernier.

Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamps

Déjà à l’affiche de «Photo de famille» et prochainement du drame «Les Chatouilles» avec Karin Viard et Clovis Cornillac, celui dont la performance dans «Plaire, aimer et courir vite» de Christophe Honoré a été saluée au 71e Festival de Cannes, donne la réplique à Mélanie Thierry dans «Le vent tourne» (26 septembre). Le duo prête ses traits à un couple d’écologistes prêts à tout pour sauver leur terre. Un engagement qui pourrait finir par les séparer.

Virginie Efira et Niels Schneider

Pour sa nouvelle réalisation, «Un amour impossible», adaptée d’un roman de Christine Angot et attendue au cinéma le 7 novembre, Catherine Corsini réunit à l’écran ce couple de comédiens aussi beaux que talentueux. Virginie Efira y incarne Rachel, jeune femme au train de vie modeste. Niels Schneider, quant à lui, se glisse dans la peau de Philippe, bourgeois qui exclut toute vie conjugale avec une personne n’appartenant pas à sa classe sociale. Quitte à délaisser sa propre fille.