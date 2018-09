Star Wars : la veste de Han Solo bientôt vendue aux enchères pour un million d'euros

Selon les estimations, cette veste iconique devrait être vendue à plus d'un million d'euros.

Il sera également possible de faire l'acquisition d'un casque de Stormtrooper utilisé dans le premier film de 1977 pour 60.000 euros et d'un deuxième ayant servi dans les «Derniers Jedi», pour 50.000 euros. Un sabre laser manié par Hayden Christensen sur le tournage de «La Revanche des Sith» (2005) sera également vendu pour 100.000 euros.

Mais que les fans d'Indiana Jones se rassurent, des objets emblématiques des films de George Lucas seront également mis aux enchères comme le fouet utilisé par Harrison Ford dans «Les Aventuriers de l'arche perdu» (entre 200 et 300.000 euros).

De même, l'hoverboard de Marty McFly dans «Retour dans le futur II» sera aussi proposé à la vente, tout comme la lettre d'adieux de Rose à Jack dans «Titanic».

We are pleased to announce that our record-breaking #PropStoreLiveAuction is back! With over 600 lots of amazing original props, costumes and more, the Live Auction will take place on Thursday September 20th 2018 at the London @BFI IMAX. Bid now at: https://t.co/gTUuiClLRD... pic.twitter.com/lHFJCpHYlA

— Prop Store (@propstore_com) 31 août 2018