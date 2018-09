Etats-Unis : sa copine est fan de jeux de société, il crée un Monopoly pour la demander en mariage

Pendant près de deux mois, il a fabriqué dans sa cave… un Monopoly en bois. Ce «menuisier totalement amateur», comme il se présente lui-même, est allé jusqu’à créer un compartiment sous le plateau pour cacher la bague.

Un travail d’orfèvre qui a trouvé tout son sens le jour J, quand Kevin a invité des proches pour une partie. Car lorsque le pion de Kristin est tombé sur la case «chance», elle a tiré une carte lui indiquant d’appuyer sur une autre case, actionnant ainsi le mécanisme permettant l’apparition du bijou.

Une surprise de taille pour la jeune femme, qui la mènera l’été prochain vers la case… rue de Paradis.

