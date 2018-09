Les 3 grands rôles refusés par Burt Reynolds

S’il a connu la gloire dans les années 1970 et 1980 avec «Délivrance» ou «Cours après moi shérif», l’acteur américain, mort jeudi à 82 ans, a aussi décliné des rôles aujourd’hui majeurs du cinéma.

Il était connu pour sa moustache et ses performances musclées. Burt Reynolds savait aussi dire non, quitte à voir sa carrière déclinée pendant une longue période, avant un retour en fanfare avec «Boogie Nights»(1997). Ce film lui a permis de décrocher le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle.

Han Solo dans «Star Wars»

A l’origine, Georges Lucas pensait à la star américaine pour incarner le héros de la première trilogie de la saga «Star Wars». En effet, Burt Reynolds était très populaire aux Etats-Unis grâce à son rôle dans «Délivrance» de John Boorman, sorti en 1972. Mais l’acteur refuse la proposition «ne voulant pas jouer ce type de personnages» et jugeant le scénario trop «enfantin» à l’époque. Une décision qu’il avouera regretter des années plus tard. C’est finalement Harrison Ford qui a décroché le rôle.

james bond dans «vivre et laisser mourir»

Autre fait majeur dans la carrière de Burt Reynolds : son choix de ne pas porter le costume du célèbre espion. Les producteurs devaient faire face à l’échec de George Lazenby et au refus de Sean Connery. Il leur fallait un acteur de poids. Mais Burt Reynolds pensait qu’un Américain ne pouvait pas interpréter ce rôle. C’est finalement Roger Moore, connu pour «Le Saint» et «Amicalement vôtre», qui sera choisi pour le film de Guy Hamilton.

Edward Lewis dans «Pretty Woman»

Même des années après la sortie du classique de Garry Marshall en 1990, Burt Reynolds n’a jamais regretté d’avoir «snobé» le rôle d’Edward Lewis, finalement interprété par Richard Gere. La star disparue ne se trouvait pas de point commun avec l’homme d’affaires brillant qui tombe sous le charme de la belle Vivian Ward, prostituée jouée par Julia Roberts.