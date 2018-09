Sarah Jessica Parker : «La chanson pourrait un jour me tenter»

Invitée du 44e Festival de Deauville, l’héroïne de «Sex and the City» est venue présenter le film «Here and Now» et a reçu un Talent Award. Elle a également inauguré une cabine de plage à son nom.

Les yeux bleus perçants de Sarah Jessica Parker ont illuminé le tapis rouge de la grand-messe du cinéma en Normandie.

Avant de poser, vendredi après-midi, avec le drapeau américain devant la cabine de plage qui porte désormais son nom, Sarah Jessica Parker a apporté une touche de glamour supplémentaire lors de l’avant-première, jeudi soir, du film «Here and Now» du réalisateur français, Fabien Constant.

Hommage de la Ville de #Deauville : Sarah Jessica Parker a désormais une cabine à son nom sur les célèbres #Planches © Naïade Plante#Deauville2018 #festival pic.twitter.com/WFXVvKAhLd — Deauville (@DeauvilleFr) 7 septembre 2018

Dans ce drame, elle y incarne Vivienne, une chanteuse new yorkaise à qui les médecins apprennent qu’elle souffre d’une maladie incurable. Pendant une journée, les spectateurs la suivent dans la Grosse Pomme et font la connaissance de son ex-mari, de sa fille de 16 ans ou de son fidèle manager. De longues heures d'introspection pendant lesquelles l'artiste fragilisée va s'interroger sur ses échecs et les conséquences de ses choix de vie.

Si son rôle de Carrie Bradshaw dans la série à succès, «Sex and the City» (1998-2004), paraît à des année lumière de celui-ci, il n'en demeure pas moins que Sarah Jessica Parker incarne une nouvelle fois à l'écran une femme forte et indépendante, qui a brillamment réussi sa carrière et vit à 100 à l'heure.

Un portrait proche de l’actrice, qui est également productrice et aime les challenges. «C’est une icône, un précurseur, car avec "Sex and the City", c’était la première fois que l’Amérique a parlé à l’écran expressément et artistiquement d’une sexualité féminine», explique Bruno Barde, directeur du festival.

Actrice engagée, productrice, icône de la mode, elle avoue également s'intéresser à l’univers de la musique qu’elle a touché du bout des doigts pour les besoins du tournage de «Here and Now». «J'ai été ravie de chanter dans ce film, a-t-elle précisé, vendredi, lors de la conférence de presse. J’ai eu la chance que le musicien Rufus Wainwright compose une très belle chanson pour moi. Même si je ne cours pas après, je pourrais être tentée par la musique dans la suite de ma carrière».

Sarah Jessica Parker à @DeauvilleUS pour présenter le film @HereAndNowMov et recevoir le Deauville Talent Award pic.twitter.com/UNSeIiffPw — Charlotte Marsal (@CharlotteMarsa1) 6 septembre 2018

Les téléspectateurs peuvent d'ores et déjà retrouver la comédienne - qui a été auréolée d’un Talent Award également à Deauville - , dans la série «Divorce» sur OSC City, dont le tournage d’une troisième saison vient d’être annoncé.