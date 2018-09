Le film «Line of fire» disponible en e-cinéma

Le nouveau long-métrage de Joseph Kosinski est accessible ce jeudi 13 septembre, et cela pendant six semaines. A l’affiche, Josh Brolin, Miles Teller ou encore Jeff Bridges.

Présenté en avant-première à la 44e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, «Line of fire» s’inspire de faits réels et s’intéresse à une équipe de sapeurs-pompiers d’Arizona.

Délaissant son costume de super-héros dans «Avengers : Infinity War» ou de flic musclé dans «Sicario 2», Josh Brolin incarne, dans ce drame, Eric Marsh, chef d’une caserne, qui tente avec les siens d’obtenir la qualification «hot shots» leur permettant de combattre le feu au plus près. Accédant enfin au rang d’unité d’élite, l’équipe va tenter d’éteindre l’un des plus gros incendies de la région à l’été 2013. Quitte à risquer leur vie pour sauver les habitants.

Après «Tron : L’héritage» et «Oblivion», Joseph Kosinski qui tourne actuellement la suite de «Top Gun», signe un film catastrophe plutôt réussi qui met en valeur l’héroïsme, le sens de l’honneur et le patriotisme. Les spectateurs sont embarqués avec ces combattants dans cet immense brasier grâce à des scènes très réalistes et à couper le souffle. Le casting de «Line of fire» est quant à lui tout aussi impressionnant puisqu’il réunit, outre Josh Brolin, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly, Andie MacDowell et Miles Teller.

Le film est à visionner dès ce jeudi 13 septembre en e-cinéma.