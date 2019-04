Qui est la super-héroïne Captain Marvel ?

Après de longs mois d'attente, la toute première bande-annonce de «Captain Marvel» a été dévoilée ce mardi 18 septembre.

La courte vidéo a été rendue publique dans l'émission Good Morning America, à l'occasion du 71e anniversaire de l'US Air Force.

Et cette bande-annonce était attendue de pied ferme par les fans de Marvel, depuis la sortie de «Avengers : Infinity War» en avril dernier. Ceux qui ont attendu la traditionnelle scène post-générique ont en effet pu voir Nick Fury (Samuel L. Jackson) envoyer un ultime message avant d'être réduit en cendres, à l'instar de nombreux autres héros, après la prise de pouvoir d'un certain Thanos. Pendant les dernières secondes du film, la caméra s'était focalisée sur un mystérieux symbole : une étoile dorée, sur fond rouge et bleu. Celui de Captain Marvel, le dernier espoir des Avengers.

«La plus forte de l'équipe»

C'est la première fois qu'un film s'inspire des aventures de Captain Marvel. Il n'est cependant pas inconnu des lecteurs de comics, étant donné que ce pseudonyme a été porté par sept personnages différents, depuis 1967.

Dans le prochain film - qui sortira en salles le 6 mars 2019 - il n'y aura pas un, mais deux Captain Marvel : Carol Danvers (Brie Larson) et son mentor Walter Lawson, alias Mar-Vell (Jude Law).

«Les pouvoirs [de Carol Danvers] dépassent l'entendement et elle sera présentée comme la plus forte de l'équipe», a prévenu Kevin Feige, directeur des studios Marvel. Dans les comics, le personnage principal est une pilote de l'US Air Force, doublée d'une espionne américaine. Après sa carrière militaire, elle se reconvertit dans le journalisme, devenant la rédactrice en chef d'un magazine féminin, appartenant au même groupe pour lequel travaille Peter Parker, plus connu sous le nom de Spider-Man.

L'ultime recours des Avengers

C'est après avoir été exposée à des radiations d'une technologie Kree (une race extraterrestre) qui modifiera son ADN, que Carol Danvers aura ses super-pouvoirs : une force surhumaine, la capaciter de voler, un don de clairvoyance et une résistance à toute épreuve.

Dans les comics, elle obtient de nouveaux pouvoirs suite à sa rencontre avec des X-Men. Elle prend alors le nom de Binaire, et sera capable de contrôler la chaleur, la gravité, les champs électro-magnétiques, les rayons cosmiques... Des pouvoirs qui ne seront certainement pas de trop pour vaincre Thanos dans «Avengers 4», qui sortira quelques mois après «Captain Marvel», le 3 mai 2019.