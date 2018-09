Canada : star des réseaux sociaux, la truie Esther est sauvée du cancer grâce aux internautes

C’est l’histoire de la truie la plus choyée de l’histoire.

Et cette attention toute particulière qui lui est apportée commence dès la naissance, lorsqu'elle est adoptée par un couple de Canadiens persuadé que cette petite femelle ne grossira jamais. Sauf que quelques mois plus tard, Esther est déjà énorme.

Mais ils décident de la garder quand même, et font même d’elle la mascotte de la maison, publiant plusieurs fois par jour des photos et des vidéos d’elle. A tel point que la truie devient vite la star des réseaux sociaux.

Et quand des années plus tard, Esther tombe malade. Ils décident encore de tout faire pour la sauver, quand d'autres l'auraient menée à l'abattoir. Atteinte d’un cancer, elle doit en effet subir plusieurs actes chirurgicaux particulièrement coûteux… et pas vraiment remboursés par la sécu.

Le couple fait alors appel à la générosité des internautes et en seulement quelques jours, plus de 430.000 euros sont récoltés. Une somme incroyable qui a permis à ses propriétaires de la soigner, et d’annoncer fièrement à leurs innombrables followers qu’elle était officiellement guérie.