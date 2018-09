Cary Joji Fukunaga réalisera le prochain James Bond

Depuis le départ du cinéaste britannique de «Trainspotting» et «Slumdog Millionaire» en raison de différends artistiques avec la direction, les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli cherchaient qui aurait les épaules pour reprendre cette fonction.

Leur choix s'est donc porté sur Cary Joji Fukunaga. «Nous sommes ravis de travailler avec Cary. Sa polyvalence et son innovation font de lui un excellent choix pour notre prochaine aventure de James Bond», ont-ils expliqué ce jeudi 20 septembre.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd

— James Bond (@007) 20 septembre 2018