Le vieux sac à main poussiéreux qui traînait dans le garage se révèle être en or

Alors qu’elles triaient des affaires entassées depuis plusieurs années, Linda a déniché un vieux sac à main poussiéreux. Intriguée, elle a décidé de ne pas le jeter à la poubelle mais de l’apporter à son opticien. La sexagénaire souffre en effet d’une mauvaise vue et préférait faire examiner le vieil objet par les outils perfectionnés du spécialiste.

Bien lui en a pris, puisque le sac en mailles s’est révélé être constitué… d’or 15 carats. Il était arrivé là par hasard, lorsque la sœur de Linda avait stocké les affaires du veuf de la propriétaire du sac.

Remis à neuf, ce dernier, créé en 1913, va bientôt être vendu aux enchères. Mise à prix : environ 4.000 euros.

Let the #GoldRush commence! A 15ct gold mounted chainmail evening bag, London import mark 1913, marked 'EJ' Emanuel Joseph - Entering into our October Fine Art Auction! @ATG_Editorial pic.twitter.com/YLAFjhxAUc

— Hansons (@HansonsUK) 11 septembre 2018