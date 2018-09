Ils sont engagés par McDonalds après avoir «piégé» l'un des restaurants

Jevh Maravilla et Christian Toledo avaient en effet réalisé un poster d'un réalisme saisissant, avant de le coller sur le mur d'un restaurant, déguisés en employé de McDonald's. La fausse pub était ainsi resté accrochée près de deux mois. Leur initiative visait à réclamer davantage de représentativité des minorités.

Depuis, les deux compères sont devenus des petites célébrités aux Etats-Unis. Ils ont en effet été notamment invités chez Ellen DeGeneres pour parler de cette belle blague.

Et en pleine émission, la célèbre animatrice leur a annoncé que leur audace avait séduit Mc Donalds, qui a accordé leur «souhait». Jevh et Christian vont ainsi devenir «poster boys» de la marque... avec un cachet de 25.000 dollars chacun à la clef.

You guys earned this dream. Looking forward to more work from the best “Regional Interior Coordinators” we’ve ever had!

— McDonald's (@McDonalds) 19 septembre 2018