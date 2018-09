The Walking Dead, saison 9 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La saison 9 de The Walking Dead se lance sur OCS dès aujourd’hui avec sa première partie composée de huit épisodes.

Les téléspectateurs les plus impatients peuvent découvrir le premier épisode sur OCS GO - la plate-forme de vidéo à la demande du bouquet de chaînes – à partir de 6h du matin dès le lundi 8 octobre. Ceux qui préfèrent une diffusion classique ont rendez-vous le même jour, à 20h40, pour le découvrir en US+24 sur OCS Choc.

Après deux saisons marquées par des audiences en baisse, la série zombiesque revient avec un 9e chapitre annoncé comme un retour aux fondamentaux qui ont fait d’elle l'une des plus suivies du petit écran américain. Et selon la presse locale, The Walking Dead parviendrait, dès ses premiers épisodes, à relancer une machine qui s’était quelque peu enrayée depuis l’apparition du super-méchant Negan, incarné par le pourtant excellent Jeffrey Dean Morgan.

(Attention, la suite de cet article contient des spoilers)

Des changements salvateurs ?

En poste depuis 2013, Scott M. Gimple a laissé sa place à une nouvelle showrunner en la personne d’Angela Kang. Cette dernière a fait la promesse de revenir à des intrigues plus rythmées, avec des dialogues mieux écrits, et surtout la fin de la «guerre totale» opposant les clans de Rick et de Negan, qui a manifestement épuisé tous ceux qui suivaient la série. Les fans vont retrouver leurs héros préférés un an et demi après la conclusion de la saison 8. Rick arbore une barbe grisonnante, sa fille a grandi, Maggie a eu son bébé, Negan est derrière les barreaux, et les différentes communautés travaillent désormais main dans la main avec pour seul objectif de survivre à l’apocalypse zombie. Ou presque.

A en croire la bande annonce, de sérieuses tensions vont apparaître entre les protagonistes, et ce malgré l’amélioration de leurs conditions de vie. Certains regrettent Negan et le font savoir en graffant les murs (tellement «bad ass») de phrases aussi subversives que «Les Saviors nous ont sauvés. Nous sommes toujours Negan». On en tremble à l’avance. Cette saison 9 verra également l’apparition des «Chuchoteurs», le nouvel antagoniste de l’histoire, qui viendra contrarier le rêve collectif de Rick et sa bande.

La dernière danse de Rick Grimes

Le point le plus marquant de cette saison 9 est qu’il s’agit de la dernière d’Andrew Lincoln, qui a décidé de prendre ses distances avec la série afin de passer plus de temps avec sa famille en Grande-Bretagne. Aucune information n’a filtré sur les circonstances de son départ, mais apparemment, son personnage ne sera pas tué (on a hâte de voir comment cela va se passer). Quoiqu’il en soit, les fans ont intérêt d’en profiter car son départ sera acté dès la fin de cette première partie. Et il ne sera pas le seul.

Lauren Cohan, qui a depuis quelques temps des envies d’ailleurs (elle sera au casting de la série Whiskey Cavalier à la rentrée prochaine sur ABC), va également quitter The Walking Dead au cours de cette saison. Danai Gurira, qui incarne Michonne, multiplie pour sa part les projets sur grand écran (Avengers 4, Godzilla vs. Kong), et un léger doute pèse sur sa présence dans la série à plus ou moins long terme.