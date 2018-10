Black Mirror : un épisode interactif dans la prochaine saison ?

Les fans de la série Black Mirror peuvent se réjouir : la saison 5 de la série diffusée sur Nerflix pourrait être diffusée avant la fin de l'année. Et elle pourrait proposer un épisode interactif aux spectateurs.

Selon Bloomberg, Netflix travaillerait depuis longtemps sur le concept d'épisodes permettant aux spectateurs de choisir eux mêmes la suite. Un concept déja testé dans des productions destinées aux enfants, comme le spin-off de Shrek, « L'épopée du chat potté : Prisonnier d'un conte » ou encore un épisode de la série Buddy Thunderstruck.

Black Mirror deviendrait ainsi la première production pour adultes de Netflix à proposer un tel concept. Les producteurs estimeraient en effet que le public de la série, qui traite des évolutions technologiques et de leurs dangers potentiels, serait particulièrement réceptif à ce type d'expérimentation. De plus, la diffusion sur un plateforme comme Netflix et la possibilité de visionner les épisodes de manière optimale sur smartphones et tablettes est particulièrement adaptée à la diffusion d'épisodes interactifs.

Contacté à ce sujet par le magazine Verge, Netflix a commenté avec humour : « merci de nous contacter ! Vous avez la possibilité de choisir votre propre réponse de la part de Netflix : ceci ou cela ».