Leur fils de 2 ans s'amuse à déchirer pour 1.000 dollars de billets

Une somme mise de côté pour rembourser les parents de Ben, qui leur avaient prêté de l’argent. Cherchant le précieux pli partout dans la maison, ils se sont alors rendu compte qu’il se trouvait dans la poubelle… déchiqueté en petites lamelles.

Leo, leur fils de 2 ans, l’aurait en effet inséré dans leur machine à broyer, comme il le fait avec sa mère, pour s’amuser, avec les documents indésirables.

Désormais, Ben et Jackee tentent de rassembler les petits morceaux ensemble, afin de les envoyer à la division de la monnaie endommagée du ministère des Finances américain. Et si tout se passe bien, le couple pourrait être remboursé «d’ici un à deux ans».

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE

— BB (@Benbelnap) 2 octobre 2018