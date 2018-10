Ivres, ils décident d'acheter un hôtel au Sri Lanka

Après une nuit de débauche, Gyna Lyons et Mark Lee, un couple de Londoniens, sont désormais propriétaires d’un petit hôtel au bord d’une plage au Sri Lanka, face à la mer turquoise et sous les cocotiers.

Une acquisition qu’ils n’auraient jamais faite sans une soirée très arrosée lors de leur récente lune de miel. Alors que les deux trentenaires buvaient un verre avec le barman de l’établissement, celui-ci a mentionné les soucis financiers des propriétaires.

Une douzaine de verres de rhum plus tard, les amoureux imbibés se sont dit que c'était une bonne idée de racheter l'hôtel. Puis, le lendemain, les négociations ont commencé, toujours autour de verres d'alcool. Le deal s'est finalement conclu pour 30.000 dollars, soit environ 26.000 euros.

Une somme conséquente pour Gyna et Mark, qui travaillaient alors dans le milieu de la culture. D'autant que la jeune femme a ensuite appris qu'elle était enceinte. «On a alors beaucoup réfléchi, et on s'est dit que le meilleur, pour nous comme pour notre futur enfant, était de faire marcher cette affaire».

Ils ont donc tout quitté et sont désormais à la tête de l'hôtel, qu'ils sont en train de moderniser. Et leur pari éthylique semble en passe de fonctionner, car les clients se pressent déjà au portillon.