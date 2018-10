«Quotidien» : Marlène Schiappa taxe l'émission de Yann Barthès de sexisme

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a vivement réagi à une séquence humoristique diffusée dans l'émission «Quotidien», jeudi 11 octobre.

Le montage met en scène Marlène Schiappa à l'Assemblée en train d'écouter Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Cohésion des territoires.

Les Feux de l’amour de l’Assemblée, épisode 2823.



On soupçonne Marlène d’avoir un petit crush pour Juju.@Tomisuper #Quotidien pic.twitter.com/dhd8czmssH — Quotidien (@Qofficiel) 11 octobre 2018

Les images sont couvertes par un doublage effectué par le chroniqueur, Etienne Carbonnier, à la manière des «Les feux de l'amour». Dans la séquence, les paroles suivantes sont attribuées à Marlène Schiappa -en parlant de Julien Denormandie qui s'exprime devant les élus : «Il est de plus en plus beau, on dirait un ange».

Mais cela n'a manifestement pas fait rire la militante qui a accusé l'émission de sexisme dans un tweet publié le même jour.

Dites #Quotidien quand une femme politique écoute l’intervention d’un homme politique ce n’est pas forcément parce qu’elle le trouve « beau comme un ange » !



Là @J_Denormandie répondait à @NadiaHAI78 sur notre lutte contre les inégalités de destin.#sexisme #politique #qag https://t.co/cmLklM7bmt — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 11 octobre 2018

«Dites #Quotidien quand une femme politique écoute l’intervention d’un homme politique ce n’est pas forcément parce qu’elle le trouve «beau comme un ange» !», a-t-elle lancé en s'adressant aux équipes du talk show de Yann Barthès.

La réponse de Yann Barthès

Une accusation face à laquelle le présentateur de «Quotidien» a souhaité se défendre, en montrant d'autres séquences diffusées par le passé notamment. Sur l'une d'elles, l'émission prête à Nicolas Sarkozy une attirance irrépressible pour un homme qui se tient à ses côtés.