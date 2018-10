On a écouté l’album posthume de Johnny Hallyday

La presse et une trentaine de fans étaient reçues lundi après-midi dans les locaux de Warner Music France pour écouter le 51e album de la star disparue, «Mon pays, c’est l’amour». Voici nos premières impressions avant sa sortie officielle le 19 octobre.

C’est dans une salle cosy où Johnny Hallyday aurait répété ses deux derniers spectacles que le privilégiés ont pu découvrir en avant-première le disque le plus attendu de cette fin d’année. Au préalable, chacun a dû montrer sa carte d’identité et son carton d’invitation nominatif pour accéder au Saint-Graal. Une écoute donc sous contrôle qui s’est déroulée dans la pénombre, un casque lumineux Bluetooth vissé sur les oreilles.

Ce disque posthume qui se compose de dix chansons et d’un interlude de cordes arrangé par Yvan Cassar, sonne comme un retour aux racines et aux premières amours du chanteur mort le 5 décembre 2017. Enregistré en deux sessions, celui-ci s’ouvre sur «J’en parlerai au diable». Du rock sombre sur lequel Johnny Hallyday évoque la mort. «J’ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier, j’assumerai mes choix», chante-t-il.

Le morceau suivant intitulé «Mon pays, c’est l’amour» et qui donne son nom à l’opus, est un hymne au rock’n’roll des années 1960 avec son lot de guitares et de cuivres. «Made in rock’n’roll», troisième piste, est une adaptation de «Let The Good Times Roll» de JD Mc Pherson par Pierre Dominique Burgaud.

Les thèmes chers à Johnny Hallyday jalonnent les textes de ces compositions inédites, à l’instar de «4 m2» qui fait écho, notamment, aux «Portes du pénitencier» et au milieu carcéral. «Quatre mètres carrés et des poussières, c’est la dimension de l’enfer (…), c’est la mesure de ma mesure», reprend le rockeur se glissant dans la peau d’un prisonnier.

L’Amérique des grands espaces n’est pas non plus oubliée avec «L’Amérique de William» de l’écrivain Jérôme Attal. Tout comme les fêlures de l’enfance sur «Un enfant du siècle».

L’amour, il en est question sur le titre «Tomber encore» qui a la particularité d’avoir été écrit par un fan du rockeur, Boris Lanneau. Une manière délicate de rendre hommage à un public qui l’a suivi pendant plus de soixante ans. Ce sentiment précieux se promène aussi sur «Back in LA» à l’atmosphère stonienne, dont le texte est signé Miossec.

En clôture de ce 51e album, «Je ne suis qu’un homme» signé par Yohann Mallory et Hervé Le Sourd. L’aveu d’une star de la chanson qui ne peut faire face à une mort menaçante. Pourtant, on peine à imaginer notre Elvis français, souffrant et affaibli par la maladie, tant la voix reste encore assurée. «Johnny nous a beaucoup préservés pendant l’enregistrement. Il était grand, élégant, classe et ne s’est jamais plaint», précise Maxim Nucci, alias Yodelice, qui a réalisé et finalisé le disque malgré la peine et la douleur.

A l’issue de cette écoute, les membres du fan-club paraissent émus et bouleversés d’avoir entendu une dernière fois la voix irremplaçable de leur idole. «Les textes sont prenants et j’avais l’impression de le revoir sur scène», confie Mireille, les larmes aux yeux.

«Mon pays, c’est l’amour» n’a rien d’un testament, même si certains morceaux rappellent le drame. Les arrangements sont «épiques» à la demande de Johnny Hallyday, les riffs de guitare de sortie et le rock toujours présent.

Distribué à 800 000 exemplaires, l’album sera disponible dans la nuit de jeudi à vendredi, dès 0h01, sur les sites de téléchargement et dans certains magasins ouverts exceptionnellement. «Dès sa sortie, il pourrait être disque de platine (100 000 exemplaires, ndlr) grâce aux pré-ventes», a précisé Thierry Chassagne, président de Warner, lors de la conférence de presse qui a suivi l’écoute et à laquelle Laeticia Hallyday n’a pas assisté. De retour en France la semaine dernière pour assurer la promotion de l’album dont elle est la directrice artistique, la veuve du chanteur a choisi de ne parler qu’à trois médias.