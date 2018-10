Le Bureau des légendes, saison 4 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La saison 4 de la série « Le Bureau des légendes » débute le 22 octobre, à partir de 21h sur Canal+. Une fois diffusés, les épisodes seront disponibles sur MyCanal et Canal+ à la demande.

Après trois saisons couronnées de succès, « Le Bureau des légendes » revient avec une nouvelle fournée de dix épisodes d’une rare intensité qui font, à nouveau, écho avec l’actualité de manière étonnante. Le showrunner de la série, Eric Rochant, y introduit des nouveaux personnages – comme « JJA », le directeur du service de la sécurité interne à la DGSE formidablement incarné par Mathieu Almaric – et des intrigues en prise avec la monde d’aujourd’hui, avec notamment la guerre informatique et l'intelligence artificielle.

« Nous sommes attentifs aux grandes lames de fond internationales, aux secousses telluriques profondes. Le cyber est devenu extrêmement important : c’est comme un nouveau front qui s’est ouvert. Il reste peu connu des gens et cela nous paraissait important de le traiter », explique Eric Rochant. « Au cours de cette saison, nous traitons aussi le poids nouveau de l’intelligence artificielle. Et il reste enfin le Moyen-Orient. Nous actons la fin du conflit militaire dans la région, qui débouche sur le problème du retour et du recyclage des combattants de l’Etat Islamique », poursuit-il.

Attention, le texte qui va suivre est susceptible de contenir des spoilers. Ceux qui continuent de lire au-delà de ces lignes le font à leurs risques et périls.

Dans cette saison 4, les téléspectateurs retrouvent Malotru en pleine cavale. Traqué par la CIA et la DGSE, il s’est réfugié à Moscou d’où il espère négocier son retour en France. Le problème est que le Bureau des légendes s’apprête à subir un audit interne dirigé par l'impitoyable JJA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE. Pour lui, il n’y a rien à sauver dans un service resté trop longtemps sous l’emprise de Malotru.

Cela n’empêche par le BDL d’envoyer un agent clandestin à Moscou afin de côtoyer le milieu des hackers russes. Une mission à haut risque qui va mettre sous pression les spécialistes de l’intelligence artificielle de la DGSE. C’est dans ce contexte que César, un jeune hacker surdoué, est recruté. De son côté, Jonas, l’analyste Syrie, est chargé de retrouver les jihadistes français les plus dangereux après la défaite de Daesh. Pour ce faire, il va devoir traverser le Moyen-Orient où il sera le témoin du carnage de la guerre.

Le Bureau des légendes, saison 4, à partir du lundi 22 octobre, à 21h sur Canal+.