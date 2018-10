Album posthume de Johnny Hallyday : 300.000 exemplaires vendus dès le premier jour

Thierry Chassagne, PDG de Warner Music France, la maison de disques de Johnny Hallyday, annonçait ce matin les impressionants résultats au micro de RTL. C'est notamment grâce aux préventes que le dernier album du Taulier a atteint dans la soirée la barre des 300.000 exemplaires vendus.

#JohnnyHallyday : "Cet album posthume est d'ores et déjà disque de platine, avec les précommandes et les ventes de cette nuit", plus de 100.000 exemplaires, annonce Thierry Chassagne, PDG de @WarnerMusicFR, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/TwTBiBmf8k

— RTL France (@RTLFrance) 19 octobre 2018