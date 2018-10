Sailor Moon fait son retour dans un spectacle musical à Paris

La magical girl qui a illuminé les années Club Dorothée avec son sceptre arc-en-ciel s'offre un come-back live à Paris. Un spectacle musical intitulé «Pretty Guardian Sailor Moon - The Super Live» aura lieu les 3 et 4 novembre prochains au Palais des Congrès de Paris.

Lancé en 1991, le manga de Naoko Takeuchi est devenu l'une des œuvres phares du Pays du Soleil-Levant et rares étaient les petites filles qui ne criaient pas «Moon Power, Make Up !» dans les cours de récréation des plus de 40 pays où sa célèbre série animée a été diffusée. Alors que cette œuvre a connu une foultitude d'adaptations et de suites, celle-ci opérera un retour remarqué en France, dans le cadre du programme Japonisme 2018, qui vise à mettre en avant la culture nippone dans l'Hexagone.

Les cinq héroïnes de ce classique reprennent donc du service dans un show inédit, mis en scène durant 80 minutes. A grand renfort de jeux de lumières et d'effets spéciaux, ce spectacle alterne entre théâtre, danse et chansons. Une véritable comédie musicale «inédite en Europe, dont la tournée a commencé cet été à Tokyo», précisent les organisateurs. Sailor Moon, alias Usagi Tsukino (Bunny Rivière dans la série française du Club Do), enfile son costume flashy, et sera accompagnée de Sailor Mercure, Mars, Venus et Jupiter pour rétablir la paix.

Les réservations sont ouvertes sur le site du Palais des Congrès de Paris, avec des places allant de 30 à 70 euros.

