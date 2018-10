HBO engage une «coordinatrice d'intimité» pour veiller au bon déroulement des scènes de sexe

Il s'agit d'encadrer les acteurs pendant ces scènes parfois délicates à tourner mais aussi de vérifier que leur consentement est toujours respecté.

La première à endosser ce rôle s'appelle Alicia Rodis. L'ancienne actrice, spécialiste des cascades, a cofondé l'ONG «Intimacy directors international» qui se bat pour le respect du consentement pendant le tournage de scènes de sexe ou de violences sexuelles.

«Je suis là pour donner une voix aux acteurs, surtout ceux qui ont l'impression de ne pas en avoir, a expliqué Alicia Rodis à Rolling Stone. Et je suis là aussi pour les producteurs, pour m'assurer qu'ils font de leur mieux pour que le tournage se passe en sécurité».

«Il y a une telle dynamique de pouvoir sur les plateaux de tournage, tellement de pression que, en tant qu'acteur, vous ne dites rien et vous faites», a-t-elle précisé au média.

Le créateur de la série, David Simon également auteur de «The Wire» avait expliqué dans une interview donnée à Rolling Stone au mois de septembre que HBO aurait recours à un coordinateur d'intimité de manière systématiques pour les scènes de sexe.

As reported in @RollingStone, all @HBO programs with intimate scenes will be staffed by an intimacy coordinator: https://t.co/sdQww5PFrt

— HBO PR (@HBOPR) 25 octobre 2018