Face à la polémique, «Les Simpson» font disparaître l'épicier Apu de l'écran

C'est le producteur Adi Shankar qui a annoncé cette décision sur le site Indiewire.

Dans la série, Apu est père de huit enfants, parle avec un accent très prononcé et tient l'épicerie de la ville de Springfield, Kwik-E-Mart.

Les raisons de sa disparition ? Un documentaire de 2017, «The problem with Apu», dans lequel l'acteur américain d'origine indienne Hari Kondabolu expliquait que ce personnage des Simpson posait notamment problème pour la diaspora indienne aux Etats-Unis. Apu a même été qualifié par cette communauté comme étant une caricature raciste. Il est finalement devenu le porte-drapeau d'une communauté en manque de représentativité dans le pays.

Dans ce documentaire, l'acteur américain Kal Penn explique également qu'il n'a jamais pu apprécier la série en raison de la présence d'Apu. De même, des adolescences et de jeunes adultes témoignent avoir été victimes de harcèlement et de racisme pendant leur enfance.

