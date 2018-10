L'affiche française de Ralph 2.0 dévoilée

L'affiche officielle du deuxième épisode des Mondes de Ralph vient de sortir des cartons.

Intitulé Ralph 2.0, le film de Disney va délaisser les salles d'arcade vintage des années 1980 pour embarquer ses héros à l'ère d'Internet, comme le confirme le tout nouveau visuel.

Spotify, Snapchat, Facebook, ebay, Twitter… les logos des géants du Web sont partout. Les princesses Disney devraient également jouer un rôle conséquent dans cet opus.

Pour le géant Ralph et l'impétueuse Vanellope von Schweetz, c'est une course à très haut-débit qui se profile, car ils doivent trouver une pièce de rechange pour recharger Sugar Rush, le jeu de course dont Vaneloppe est la vedette.

DE MULTIPLES RÉFÉRENCES

Aux manettes de ce second épisode, qui sortira le 13 février prochain, on trouve toujours Rich Moore, déjà réalisateur des Mondes de Ralph et du merveilleux Zootopie, sorti en 2016. Si le film est à la hauteur de la dernière bande-annonce, riche en clins d'œils à l'histoire de Disney et en références geeks, ça promet.

On espère également que Dorothée Pousséo - la géniale voix française de Vaneloppe - sera à nouveau de la partie.

Ralph 2.0, en salles le 13 février 2019