Les 20 jeux de la Playstation classic sont connus

C'est officiel. Ce lundi, Sony a rendu public les vingt titres qui composeront le line-up de la Playstation Classic, la version miniature de sa console star, attendue pour le 3 décembre.

On savait déjà depuis un peu plus d'un mois que Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer 4, Jumping Flash ! et Wild Arms seraient au menu. Pour les quinze restants, on sent que Sony a voulu brasser large en mettant un maximum de styles pour séduire le plus grand nombre.

DES TITRES POUR TOUS LES GOÛTS

Il y aura donc un jeu de combat en plus de Tekken 3 (Battle Arena Toshinden), où les personnages utilisaient des armes blanches, ce qui préfigurait en quelque sorte la saga Soul Calibur, qui a débuté deux ans plus tard sur Sega Dreamcast.

Il y aura aussi deux jeux de voitures bien connus orientés arcade (Destruction Derby et Twisted Metal), une simulation de Snowboard superbe pour l'époque (Cool Boarders 2) et plusieurs jeux de plateforme restés dans les mémoires (Rayman et Oddworld : Abe's Oddysee).

Ouf, Resident Evil, premier survival-horror de l'ère moderne, sera lui aussi de la fête. Tout comme le mythique Metal Gear Solid, deux jeux qui figuraient évidemment dans notre Wishlist. Ce jeu d'infiltration sera d'ailleurs accompagné de deux titres aux ambiances proches : Syphon Filter et Tom Clancy’s Rainbow 6.

Le premier Grand Theft Auto sera aussi présent. Pour les plus jeunes, qui ne l'ont pas connu, ce sera une belle surprise puisque le jeu n'est pas en 3D mais en vue du dessus. Attention, ça pique un peu les yeux si on n'est pas préparé.

On trouvera aussi un autre RPG, Revelations : Persona, qui s'adresse surtout aux fans de la saga, très populaire au Japon.

QUELQUES GRANDS JEUX OUBLIÉS

Enfin, trois Puzzle-games seront au menu (Intelligent Qube, Mr Driller et Super Puzzle Fighter II Turbo). A notre sens, ils auraient pu (dû ?) laisser leur place à d'autres monuments sortis sur Playstation 1. Mais il ne s'agit que d'un premier jet et Sony se réserve sans doute le droit d'élargir la ludothèque dans les mois suivants. Qui a dit : «Gran Turismo et Tomb Raider» ?

Playstation Classic, Sony, sortie le 3 décembre, 99,99€