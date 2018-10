Un Français devient une star du Web grâce à son Moonwalk

Le jeune homme ne s'attendait sans doute pas à cela quand il a publié cette vidéo de danse, le 17 octobre. Pourtant, en esquissant ces quelques pas sur un tube de Michael Jackson, il a su inspirer les enthousiasmes, y compris chez les plus grands.

Et pour cause, dans la séquence on peut voir Salif Gueye, connu sous le pseudo de Salif Lasource sur Instagram, effectuer un moonwalk à la perfection sur les pavés de Beaubourg, à Paris.

Grâce à cette chorégraphie impressionnante, l'homme de 22 ans a acquis en très peu de temps une notoriété énorme, passant de près de 9.000 à près d'un million d'abonnés sur Instagram en à peine une semaine.

Mais le danseur de rue a aussi bénéficié d'un (gros) coup de pouce de la part de superstars américaines. Le basketteur Lebron James et l'acteur Dwayne «The Rock» Johnson ont tous deux salué le talent du jeune homme en partageant sa vidéo.