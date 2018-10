Naomi Watts sera la star du spin-off de Game of Thrones

HBO a confirmé que l’actrice Naomi Watts serait la tête d’affiche du prequel de Game of Thrones.

Pour l’instant très peu d’informations ont filtré sur l’intrigue et les personnages, toutefois le magazine Variety dévoile que le rôle réservé à l’actrice de Mulholland Drive sera « mondain et charismatique » et cachant « un sombre secret ». Les fans de Game of Thrones ne manqueront certainement pas de noter dans cette courte description (et leur blondeur commune) une petite ressemblance avec une certaine Cersei Lannister. Le temps leur dira s’il s’agissait d’un pur hasard…

Provisoirement intitulé The Long Night, le spin-off est développé par Jane Goldman (Kick-Ass), en collaboration étroite avec George R.R. Martin dont les romans ont servi de base à Game of Thrones.

Aux origines de Westeros

Cette nouvelle série devrait situer son action plusieurs siècles avant celle de Game of Thrones pour revenir sur les origines de Westeros, sur « la chute du monde, de l'âge d'or des héros à ses heures les plus sombres » détaille HBO. « Une seule chose est certaine : des terrifiants secrets de l'histoire de Westeros à la véritable origine des marcheurs blancs, des mystères de l'Est à la légende des Starks… Ce n'est pas l'histoire que nous croyons connaître. »

A noter que ce show, dont le tournage devrait commencer au début de 2019 en Irlande du Nord croit savoir le site Screenrant, est le premier des cinq mystérieux projets de prequels développés actuellement par HBO. De quoi éveiller l’appétit des fans de Game of Thrones qui attendent, avec un mélange d’impatience et de tristesse, de voir la huitième et ultime saison au printemps prochain.