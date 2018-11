Miss France 2019 : Tout savoir sur Carla Bonesso, Miss Aquitaine

Carla Bonesso est née à Dax il y a 20 ans. Le 31 août dernier, elle était élue Miss Landes-Béarn, puis Miss Aquitaine en octobre dernier.

Titulaire d'un bac pro commerce, elle travailel actuellement pour l'enseigne Kiko Milano à Saint-Paul-lès-Dax. Elle vit actuellement avec sa mère et sa soeur jumelle, Inès. «J’aimerais aussi lui faire profiter de tout ça. L’autre jour, je l’ai emmenée avec moi faire une séance photos, à Hossegor et ça lui a beaucoup plu. Nous sommes très complices, nous avons la même vision de la vie mais je crois que je rêve plus grand qu’elle, je suis plus ambitieuse», a-t-elle déclaré à Sud-Ouest.

Après le concours de Miss France, elle envisage de suivre un BTS management des unités commericales, et développer ainsi ses dons pour le commerce.

Alors qu'elle n'avait jamais envisagé de devenir Miss, c'est poussée par une amie qu'elle s'est finalement lancée dans l'aventure. Jusqu'au couronnement ?