Miss France 2019 : Tout savoir sur Coline Touret, Miss Bourgogne

A 19 ans et du haut de ses 1m73, la jeune Auxerroise Coline Touret, originaire d’Auxerre, dans l’Yonne, a été élue Miss Bourgogne le 16 septembre dernier. Cela faisait 14 ans qu'une habitante de l'Yonne n'avait pas été sacrée à ce concours.

En deuxième année de DUT de Biologie - option «sciences de l'environnement» à Cergy Pontoise, en région parisienne, la jeune femme se destine à une carrière d'ingénieure en environnement.

«Je vais rester moi-même»

Le concours Miss France, qui aura lieu le 15 décembre en direct du Zénith de Lille, est désormais l’enjeu principal pour la jeune Bourguignonne. «Je pense miser sur le naturel. Pour l’élection de Miss Bourgogne cela a payé donc je vais faire pareil pour Miss France. Je vais rester moi-même. Mais bien évidemment, il faut faire du sport, il ne faut pas arriver non plus comme si on était en vacances ! On a un objectif à la fin : celui d'être la meilleure sur scène. Il faut se donner à fond. Et avant l'élection, il faut s'y préparer», avait-elle confié à France Bleu.

Peu de Miss Bourgogne sont devenues Miss France : Sonia Rolland, en 2000, et Marine Lorphelin, en 2013. La jeune Miss a justement reçu, sur Twitter, le soutien du compte fan de Marine Lorphelin.

Et si Coline Touret faisait briller sa région et devenait Miss France 6 ans après notre @MarineLorphelin ?



Perso je suis totalement fan ! Elle est juste magnifique et s'exprime vraiment super bien ! https://t.co/fcMEjQ2V5N#MissBourgogne #MissFrance pic.twitter.com/HANLRHJJJ0 — Miss MarineLorphelin (@Daily_Marine) 20 septembre 2018

Coline est très active sur son compte Instagram colinetouretoff, sur lequel elle poste régulièrement des photos, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.